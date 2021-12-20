В Україні дорожчають ліки: кому і які препарати повинні видавати безкоштовно

12:34 28 березень Київ, Україна

Пандемія коронавірусу викликала в Україні неконтрольоване зростання продажів медпрепаратів. Підвищений попит став одним з факторів, що призвели до зростання цін на ліки та засоби гігієни. За інформацією Держстату, за минулий рік зростання цін на лікарські препарати в Україні перевищило рівень інфляції. Причому найбільше подорожчали найбільш затребувані препарати. Оскільки лікування не всім по кишені, українцям потрібно знати, кому і які таблетки повинні видаватися безкоштовно.

У Аптечній професійній асоціації України (АПАУ) нам нагадали, що в країні вже кілька років діє програма "Доступні ліки" - для пільгового забезпечення ліками гіпертоніків, астматиків і хворих на діабет 2-го типу (лікування таблетками, а не уколами інсуліну).

За даними АПАУ, на сьогодні в Україні працює 9307 аптек, які беруть участь в програмі реімбурсації. Тобто аптека за рецептом лікаря безкоштовно або зі знижкою забезпечує хворого ліками, а держава потім компенсує їхню вартість.

Так можна отримати 254 найменування ліків. У тому числі 195 найменувань - від гіпертонії, 44 - від діабету і 14 - від бронхіальної астми. Перелік аптек є на сайті Національної служби здоров'я України. За їхніми даними, в минулому році програмою скористалися 1,6 млн осіб, в тому числі близько 1,5 млн пенсіонерів і інвалідів. Безкоштовні рецепти може виписати сімейний лікар.

Також повідомлялося, що в рамках медреформи можна безкоштовно лікувати серцево-судинні захворювання.