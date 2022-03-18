В Україні дорожчають крупи - Держстат

Державна служба статистики розповіла про подорожчання круп в Україні. Згідно з даними відомства, в травні 2021 року всі крупи крім пшона підвищилися в ціні. Лише пшоно знизилося в ціні на 16%. Дані порівнювалися за аналогічний період 2020 року.

Як стало відомо, в цьому місяці в річному вимірі найбільше піднялася ціна на ячну кашу (+33,1) - до 15,41 грн за кг. Помітно подорожчала манна крупа (+ 13,6%) - до 17,29 грн за кг. Також рис за рік подорожчав на 13,6% - до 27,01 грн за кг. Крім того, в травні кілограм гречки в середньому продавали за 41,44 грн, що на 12,8% перевищує вартість даної крупи в аналогічному місяці 2020 року.

У звітному місяці також піднялися ціни на макаронні вироби з м'яких сортів пшениці. Даний продукт за звітний період подорожчав на 21,7% (до 23,11 грн за кг). Крім усього іншого, серед бакалійних товарів подорожчало борошно пшеничне - на 22,4% (до 14,38 грн за кг). Також помітно піднялася середня вартість цукру - на 70,1% (до 25,75 грн за кг).

За пів року серед основних харчових продуктів подешевшали лише яйця, а найбільше подорожчали овочі і соняшникова олія.