В Україні дорожчають фрукти

Аналітики відзначили, що в Україні до свят піднялися в ціні фрукти і цитрусові, зокрема. Мандарини і апельсини - незмінні символи новорічного періоду, тому попри збільшення ціни, згідно з опитуванням, українці не планують відмовлятися від вітамінів.



Так, українські імпортери підвищили ціни на мандарини на 10%. Настільки вартість цитрусових підвищилася всього за один тиждень. Таким чином, сьогоднішня ціна цих мандаринів варіюється від 26 до 48 гривень за 1 кг. Що стосується апельсинів, то їхня ціна зараз від 33 до 55 гривень за 1 кг. На них ціна була підвищена на цілих 22%.

Основним постачальником цитрусових є Туреччина, Грузія і Єгипет. Оператори ринку відзначають, що напередодні новорічних свят гуртові компанії та роздрібні мережі особливо зацікавлені в покупці апельсинів і мандаринів. І саме в цей час ціни на цю продукцію збільшилися. Аналітики відзначають, що це впритул пов'язано з річною зміною курсу долара.

У минулому році, перед новорічними святами вартість мандаринів складала на 16% менше, ніж сьогодні. Ціна на апельсини була нижчою на 30%, ніж в цьому році. А в 2018 році ціни на апельсини та мандарини, навпаки, впали ближче до Нового року.