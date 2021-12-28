В Україні дорожчає житло у новобудовах

07:26 28 грудень Київ, Україна

За останній рік ціни на житло в Україні активно зростають. І якщо у невеликих містах нерухомість дорожчає поступово та помірно, то у великих, таких як Київ, Харків та інших мегаполісах, вартість житла за 11 місяців зросла більш ніж на чверть.



За звичайну двокімнатну квартиру зараз беруть у середньому 2,5 мільйона гривень, причому така житлова площа не відрізняється підвищеним комфортом.



Загалом за рік ціни на квартири в Україні, як у новобудовах, так і на вторинному ринку, зросли на 26%.



Дешевше за мільйон новобудову зараз уже не знайти навіть за межею міста. Така тут коштуватиме в середньому 1 017 640 гривень, а, наприклад, у самому Києві вартість за 42,1 квадратні метри вже сягне 1 794 800 гривень.



Нова двокімнатна квартира (64,7 кв.м) у Києві коштуватиме покупцю 2 504 276 гривень, а у передмісті (57,4 кв.м) близько 1 470 000 гривень.



За трикімнатне житло доведеться заплатити в середньому 3477880 гривень за 86,6 кв.м, а за містом квартира площею 68,3 кв.м коштує не менше 2 мільйонів гривень.