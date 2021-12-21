В Україні дорожчає газ – експерти прогнозують подорожчання продукції

08:59 21 грудень Київ, Україна

Станом на 20 грудня 2021 року встановлено новий рекорд вартості газу на Українській енергетичній біржі. Цінники підскочили до 55 гривень за один куб або до 55 тисяч гривень за 1000 кубів газу.



Проте на біржі продавці природного газу встановили стартову ціну в 48,9 тисячі гривень до близько 60 тисяч гривень за 1 тисячу кубів палива.



Щоб продемонструвати різке зростання вартості газу, слід порівняти із попередніми показниками. Так, станом на 16 грудня його вартість не перевищувала 47 тисяч гривень, 15 грудня він продавався в середньому по 42,5 тисячі гривень. При цьому середня ціна газу залишається раніше встановленою і поки що не змінюється, — 36 тисяч 282 гривні за 1000 кубів.



Щодо прогнозів на січень, то ціна його досягне 48 тисяч 872 гривень, не включаючи доставку, але з урахуванням ПДВ. Іншими словами, враховуючи середню вартість, зафіксовану у грудні, вона зросте у січні майже на третину.



Згідно із законом, на сьогодні ціни на газ встановлюються за імпортним паритетом: ціна спотового ринку, до якої плюсується вартість доставки та податки.



Слід очікувати на подорожчання різної продукції на споживчому ринку, оскільки бізнеси змушені купувати газ за ринковою ціною, що незабаром призведе або до банкрутства виробників, або до суттєвого підвищення цін.