В Україні доопрацюють закон про спрощені процедури держзакупівель

21:07 18 листопад Київ, Україна

Народні депутати відправили на перегляд законопроєкт, яким фактично пропонується скасувати обов'язок проводити спрощені закупівлі у системі «Прозорро» від 50 тисяч гривень, повідомляють ЗМІ.



В експертному середовищі та українському політикумі цей документ спричинив шквал критики. Аргумент – законопроєкт може спровокувати зловживання на публічних закупівлях. У тіні може виявитися до 40 млрд грн на рік, підрахували експерти.



У парламенті обіцяють доопрацювати порядок проведення спрощених закупівель, але відмовлятися від такого інструменту не будуть. Тому що фактично це простіша версія відкритих тендерів. Вона швидша за торги. Спрощені закупівлі мають коротші терміни, вимагають підготовки значно меншої кількості документів та можуть відбутися з одним учасником.

У той самий час вони передбачають прозорий відбір постачальників, що дозволяє державі економити кошти. Отже, такий механізм дозволить усунути перешкоди для територіальних громад. Вони зможуть оперативніше реагувати на забезпечення нагальних послуг. Зокрема, у сфері освіти та охорони здоров'я.



Тим часом у держпідприємстві «Прозорро» заявляють: для органів місцевого самоврядування та решти замовників вже зараз існує швидша альтернатива спрощеним закупівлям – електронний каталог Prozorro Market. Це онлайн магазин, де невеликі партії необхідних товарів можна придбати в кілька кліків у вже кваліфікованих постачальників. Вже зараз у ньому можна купувати такі критичні товари, як паливо, харчові продукти, електроенергію.

Водночас, кажуть представники держпідприємства «Прозорро», запропонований для ухвалення законопроєкт – це прямий шлях до корупційних оборудок. І містить норми, що дозволяють взагалі обійти відкриті закупівлі, навіть за спрощеною процедурою. А значить – замість конкурентного відбору постачальників знову укладатимуть угоди з «потрібними» компаніями та за завищеними цінами. Цей законопроєкт також не підтримали Мінекономіки, Мінфін та НАЗК. Водночас у парламентському комітеті економічного розвитку рекомендували народним обранцям прийняти його за основу.