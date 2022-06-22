В Україні дешевшає автомобільний газ

АЗС України знизили ціну на автомобільний газ.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95".
Автогаз на станціях столичної мережі KLO подешевшав на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На стільки ж подешевшав автогаз у мережі "Нафта" - до 43,99 грн/л.
Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л до 42,04 грн/л.
Мережі Motto та Mango знизили ціни на 1 та 1,2 грн/л - до 41,99 грн/л та 42,59 грн/л відповідно.
Автогаз на станціях столичної мережі KLO подешевшав на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На стільки ж подешевшав автогаз у мережі "Нафта" - до 43,99 грн/л.
Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л до 42,04 грн/л.
Мережі Motto та Mango знизили ціни на 1 та 1,2 грн/л - до 41,99 грн/л та 42,59 грн/л відповідно.
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