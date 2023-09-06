В Україні ціни на гречку повернулися до довоєнного рівня: 44,4 грн/кг

18:36 11 серпня Київ, Україна

Ціни на гречку в Україні знизилися на 53% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повернувшись на рівень, який можна порівняти з цінами до війни – тепер 44,4 гривні за кілограм.



Інформація про це надійшла від agronews.ua, посилаючись на офіційні дані Українського аграрного бізнес-клубу.



Ситуація пояснюється надлишком пропозиції на ринку проти недостатнього попиту, що робить гречку менш привабливою з економічного погляду.



Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що у 2022 році площа посівів гречки збільшилася на 30% порівняно з попереднім роком. Цього сезону площа, відведена врожаю, становить 120,7 тисячі гектарів, що практично збігається з площею збирання зерна гречки минулого року, 121 тис. гектарів.



Щодо внутрішнього споживання, оцінки свідчать про необхідність 125-130 тисяч тонн гречки на рік.



У поточному сезоні враховуючи залишки попереднього періоду, наш загальний ресурс становитиме 165 тисяч тонн. Цього запасу цілком достатньо як для задоволення внутрішнього попиту, так і формування експортного потенціалу, що може перевищити 20 тисяч тонн.