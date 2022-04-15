В Україні арештоване майно продаватимуть за новою процедурою

17:11 16 липня Київ, Україна

Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким в Україні змінюються правила продажу арештованого майна, зокрема, введено заборону на продаж транспорту та нерухомості за фіксованою ціною.
 
Це випливає із законопроєкту 3360-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеку і виконавче провадження, який 295 голосами прийняли в другому читанні депутати Верховної Ради, більшість з яких "Слуги народу". Автор документа - народний депутат Ігор Фірс.
"Запуск роботи електронних аукціонів з реалізації арештованого майна повинен був стати ефективним способом виконання рішень суду, погашення проблемної заборгованості боржника, приведення таких торгів до світового рівня і відкритості. Однак запропоновані процедури не завжди дозволяють зробити реалізацію такого майна дійсно прозорою, а ціну торгів - наближеною до ринкової", - йдеться в пояснювальній записці, опублікованій на офіційному сайті Ради.
Що змінили:
  • заборонили продавати за фіксованою ціною транспорт і нерухомість;
  • процедуру проведення торгів буде проводити Кабмін за поданням органу виконавчої влади;
  • із закону виключають протиріччя з законом "Про іпотеку";
  • застосовуватимуть нотаріальну процедуру, щоб перевіряти факти;
  • реалізацію предмета іпотеки в процедурі примусового звернення стягнення.