В Україні арештоване майно продаватимуть за новою процедурою

17:11 16 липня Київ, Україна

Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким в Україні змінюються правила продажу арештованого майна, зокрема, введено заборону на продаж транспорту та нерухомості за фіксованою ціною.

Це випливає із законопроєкту 3360-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеку і виконавче провадження, який 295 голосами прийняли в другому читанні депутати Верховної Ради, більшість з яких "Слуги народу". Автор документа - народний депутат Ігор Фірс.

"Запуск роботи електронних аукціонів з реалізації арештованого майна повинен був стати ефективним способом виконання рішень суду, погашення проблемної заборгованості боржника, приведення таких торгів до світового рівня і відкритості. Однак запропоновані процедури не завжди дозволяють зробити реалізацію такого майна дійсно прозорою, а ціну торгів - наближеною до ринкової", - йдеться в пояснювальній записці, опублікованій на офіційному сайті Ради.

Що змінили: