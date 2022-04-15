В Україні арештоване майно продаватимуть за новою процедурою

Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким в Україні змінюються правила продажу арештованого майна, зокрема, введено заборону на продаж транспорту та нерухомості за фіксованою ціною.
Це випливає із законопроєкту 3360-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеку і виконавче провадження, який 295 голосами прийняли в другому читанні депутати Верховної Ради, більшість з яких "Слуги народу". Автор документа - народний депутат Ігор Фірс.
Що змінили:
- заборонили продавати за фіксованою ціною транспорт і нерухомість;
- процедуру проведення торгів буде проводити Кабмін за поданням органу виконавчої влади;
- із закону виключають протиріччя з законом "Про іпотеку";
- застосовуватимуть нотаріальну процедуру, щоб перевіряти факти;
- реалізацію предмета іпотеки в процедурі примусового звернення стягнення.
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