В Україні акциз на пиво буде прив'язаний не до літражу, а до його міцності

06:33 04 червень Київ, Україна

Оскільки зараз в Україні виробляється та реалізується велика різноманітність видів пива, було б логічно формувати податки на нього в залежності не від кількості, а від затратності виробництва і міцності. В Україні можуть змінитися підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Про це йдеться в законопроєкті Кабміну №5600, який напередодні був зареєстрований у Верховній Раді.

Зазначено, що Україна зобов'язана привести норми власного законодавства у відповідність з європейською директивою від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.

"Статтею 3 зазначеної директиви встановлено, що акцизний податок, що стягується з пива, встановлюється в залежності від фактичної міцності готової продукції. При цьому в Україні ставка акцизу на пиво визначена за 1 л готової продукції", - пояснили в уряді.

У законопроєкті пропонують наявну ставку акцизу за 1 л пива замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи із середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88% об'ємних одиниць та індексу споживчих цін 2020 року 5%.

Зокрема, документ пропонує обкладати акцизним податком спирт, що міститься в пиві з солоду, за ставкою 59,82 грн за 1 л 100% -ного спирту, для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л, а 8% спирту - 4,79 грн/л.

Зараз же пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.

Раніше Кабмін затвердив відрахування до місцевих бюджетів частини акцизу з палива - 13,44%. Це рішення дасть місцевій владі гроші на дороги, заклади освіти та медицини.