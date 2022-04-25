В Україні 840 об'єктів підлягають малій приватизації

Програма малої приватизації в Україні охоплює понад 800 об'єктів. Всі дані розміщені у великому «інтернет-магазині» privatization.gov.ua, де кожен охочий може знайти інформацію про той чи інший об'єкт.

Такі дані навів голова ФДМУ Дмитро Сенниченко на конференції «Як стимулювати інвестиції в економіці і підвищити ефективність управління державними ресурсами», передає пресслужба Фонду. Під час виступу голова Фонду держмайна розповів про досягнення в сфері приватизації за прозорими правилами і поділився планами на майбутнє.