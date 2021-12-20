В Україні 60 хвилин без світла стоять 30 млн євро

Експерти Центру економічного відновлення відзначають, що 60 хвилин знеструмлення в країні обходяться бюджету в 30 мільйонів євро. ЦЕВ опублікувало дослідження "Криза на ринку електроенергії. Вплив енергетичної інфраструктури на економічний розвиток країн", де освітило ряд проблем економіки. Автори відзначають, що в Україні значно зношені електромережі та знеструмлення в країні найбільш тривалі серед європейських держав - близько 700 хвилин на рік. Це призводить до виходу з ладу обладнання на підприємствах, до менших обсягах виробництва і в результаті - до втрат в економіці.

Виправити ситуацію може достатню інвестування в електромережі - на рівні не менше 30 млрд грн, вважають експерти ЦЕВ. Ці гроші необхідно вкласти в технології Smart grid, автоматизацію, диспетчеризацію та телеметрію, а також реконструкцію і модернізацію електричних мереж та інші заходи, пишуть фахівці.

Вони підкреслюють, що при діючій моделі тарифів "Витрати плюс" операторам систем розподілу вдається залучити тільки 4 млрд інвестицій в електромережі в рік, отримати необхідні інвестиції можна при переході на стимулююче регулювання (RAB-тариф) за європейським прикладом - ставка прибутковості від інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC) на всі активи ВСР.

Впровадження такого регулювання і залучення 30 млрд грн в розвиток електромереж дозволить додатково створити 31 тис. Робочих місць в суміжних галузях і перераховувати близько 4 млрд грн податків - за рахунок збільшення потреби в новому обладнанні.