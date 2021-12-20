В Україні 60 хвилин без світла стоять 30 млн євро

Експерти Центру економічного відновлення відзначають, що 60 хвилин знеструмлення в країні обходяться бюджету в 30 мільйонів євро. ЦЕВ опублікувало дослідження "Криза на ринку електроенергії. Вплив енергетичної інфраструктури на економічний розвиток країн", де освітило ряд проблем економіки. Автори відзначають, що в Україні значно зношені електромережі та знеструмлення в країні найбільш тривалі серед європейських держав - близько 700 хвилин на рік. Це призводить до виходу з ладу обладнання на підприємствах, до менших обсягах виробництва і в результаті - до втрат в економіці.Виправити ситуацію може достатню інвестування в електромережі - на рівні не менше 30 млрд грн, вважають експерти ЦЕВ. Ці гроші необхідно вкласти в технології Smart grid, автоматизацію, диспетчеризацію та телеметрію, а також реконструкцію і модернізацію електричних мереж та інші заходи, пишуть фахівці.
Вони підкреслюють, що при діючій моделі тарифів "Витрати плюс" операторам систем розподілу вдається залучити тільки 4 млрд інвестицій в електромережі в рік, отримати необхідні інвестиції можна при переході на стимулююче регулювання (RAB-тариф) за європейським прикладом - ставка прибутковості від інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC) на всі активи ВСР.Впровадження такого регулювання і залучення 30 млрд грн в розвиток електромереж дозволить додатково створити 31 тис. Робочих місць в суміжних галузях і перераховувати близько 4 млрд грн податків - за рахунок збільшення потреби в новому обладнанні.
Згідно з даними НКРЕКУ, зношеність мереж в Україні складає 80%, заявляв у 2017 році в ефірі NewsOne тодішній глава відомства Дмитро Вовк. Нацкомісія з енергетики з 2012 року розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення, але воно досі не введено.
25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.
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