У трудовий стаж повинні вписати період навчання - Мін'юст

Період навчання обов'язково зараховується до трудового стажу. Про це роз'яснили в Мін'юсті.

Чи зобов'язані органи ПФУ зараховувати для призначення пенсії період проходження навчання?

Так, оскільки відповідно до пункту "д" частини третьої статті 56 закону "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Проте наголошується, що час навчання в таких установах після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Якщо відповідний період навчання не записаний в трудовій книжці?

В орган ПФУ необхідно надати копію диплома (посвідчення, свідоцтва) про отримання відповідної освіти або уточнювальну довідку з місця навчання, яка підтвердить період навчання.

Якщо відмовляють у прийомі відповідного періоду до трудового стажу?

Потрібно звертатися до суду і оскаржити дії органів фонду, зобов'язуючи їх врахувати відповідний період.