У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею SmartFlower у формі соняшника

08:55 11 серпня Київ, Україна

У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею SmartFlower у вигляді соняшникової квітки, повідомляє Тернопільська міська рада.



SmartFlower здатна виробляти до 40% більше енергії, ніж традиційні стаціонарні сонячні панелі. Номінальна потужність сонячної системи становить 2,5 кВт, за рік можна отримати від 4000 до 6200 кіловат енергії залежно від погоди та клімату. «Розумна квітка» вже стала популярною в країнах Європи та США.

Щодня після заходу «пелюстки» сонячної батареї автоматично складаються та очищаються.