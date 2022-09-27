У супермаркетах за кордоном продаватимуть українські товари

У закордонних мережах супермаркетів з'являться полиці з українськими продуктами для просування вітчизняних виробників на міжнародному ринку.
Це ініціатива Ucare, спільно створена українськими підприємцями та міжнародним проєктом Food Tech Shelf.
Виробники-учасники програми повинні виробляти товари на території України, мати достатні потужності для виробництва та сертифікати відповідності до норм ЄС та США, а також готові до підготовки документів на експорт продукції.
Участь можуть взяти лише ті українські бізнеси, які не продають товари до закордонних мереж, до яких подають заявку.
В цей час продукти від українських виробників можна знайти у мережах: Kroger, Costco, Publix, Spar, Aldi, Lidl, Walmart, Carrefour, Auchan, Tesco, Eleven.
Це ініціатива Ucare, спільно створена українськими підприємцями та міжнародним проєктом Food Tech Shelf.
Виробники-учасники програми повинні виробляти товари на території України, мати достатні потужності для виробництва та сертифікати відповідності до норм ЄС та США, а також готові до підготовки документів на експорт продукції.
Участь можуть взяти лише ті українські бізнеси, які не продають товари до закордонних мереж, до яких подають заявку.
В цей час продукти від українських виробників можна знайти у мережах: Kroger, Costco, Publix, Spar, Aldi, Lidl, Walmart, Carrefour, Auchan, Tesco, Eleven.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі