У столиці тривають карантинні рейди: поліція відзвітувала про результати

12:51 29 листопад Київ, Україна

З метою забезпечення карантинних заходів щодня залучаються правоохоронці, працівники муніципальної варти, Укртрансбезпеки, Держпродспоживслужби, а також представники районних державних адміністрацій. У випадках, коли порушники не реагують на зауваження відповідно до вимог чинного законодавства, поліціянти складають адміністративні протоколи.

За даними пресслужби поліції Києва, станом на 29 листопада столичні поліціянти виявили понад 5 тисяч адміністративних правопорушень, проведено понад 14 тисяч перевірок дотримання пасажирами та перевізниками карантинних заходів у транспорті, де на місці було складено 139 протоколів.



Також повідомляється, що працівники Нац. поліції провели близько 10 тисяч перевірок у закладах громадського харчування, ТЦ і при виявленні низки правопорушень склали 169 адміністративних протоколів і винесли 2,5 тис. постанов про порушення правил карантину людей.



За порушення карантинних вимог згідно із ч. 1 ст. 44-3 КУпАП передбачено накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч.