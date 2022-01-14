У США продовжиться рецесія та ослаблення долара

Через пандемію економіка багатьох країн сильно постраждала та навіть звалилася. Експерти прогнозують продовження рецесії попри всі вжиті заходи. Так, ВВП Сполучених Штатів за 2020 рік впав аж на 32%.

Протягом десятиліть більшість рецесій в США були "подвійними" - після короткого періоду підйому американська економіка повертається до падіння.

Фінансові ринки в цей раз очікують безперервного зростання економічних показників, але існує ряд переконливих аргументів того, що після першого спустошливого шоку від пандемії Америку чекає друга хвиля рецесії, говорить викладач Єльського університету та колишній голова Morgan Stanley Asia Стівен Роач.

Згідно із загальним правилом, пише експерт на порталі Project Syndicat, чим сильніше рецесія, тим більше шкоди, тим довше відновлення та тим вища ймовірність повторного спаду. Таким же чином відновлення відбувалося і після світової фінансової кризи 2008 року.

Роач вказує на вразливість, яка утворилася через спад американського ВВП на 32 відсотки (у річному обчисленні), що є найсильнішим спадом в історії за квартал. Спад в першому півріччі перекреслив все економічне зростання США з 2015 року. Іншими словами, ВВП відкотився на рівень більш ніж п'ятирічної давності.

"Різкий відскок в поточному кварталі є результатом простої арифметики, і він фактично гарантований завдяки частковому відкриттю закритих раніше підприємств. Однак чи продовжиться він, або ж станеться рецидив хвороби?", - пише автор.

Позитивний настрій фінансових ринків експерт пояснює безпрецедентною політикою монетарного пом'якшення.

Минулого тижня Федеральна резервна система США скоригувала свої довгострокові цілі для того, щоб мати можливість зберігати низькі ставки та проводити м'яку монетарну політику навіть в умовах, коли інфляція перевищить цільовий орієнтир у два відсотки.

Ця зміна тактики ФРС означає перехід до таргетування на основі усередненого показника. Глава регулятора Джером Пауелл пов'язав зміни з необхідністю адаптувати політику ФРС під нову економічну реальність і під хронічно низькі ставки.

Однак пандемія коронавірусу все ще тримає Америку сильною хваткою. У липні зайнятість відновила тільки 42 відсотки втрат, які спостерігалися в лютому та березні, а рівень безробіття як і раніше в три рази вище допандемічних 3,5 відсотки. Промислове виробництво в липні на вісім відсотків відставало від лютневих показників.

Відновлення споживання також виглядає похмурим, оскільки такі ключові компоненти сфери як ресторани, туризм та інші види відпочинку, вимагають близького контакту між людьми, що несе загрозу для здоров'я через вірус.

Щоб краще зрозуміти ефект пандемії, варто згадати, що в першому кварталі 2020 року, тобто пандемії, на частку транспорту, розваг, ресторанного та готельного бізнесу (а це найбільш чутливі до COVID-19 сегменти споживчого попиту) припадав 21 відсоток всіх витрат домогосподарств на послуги.

А в другому кварталі сукупні витрати на ці категорії послуг знизилися в реальному (з урахуванням інфляції) вираженні на 86 відсотків (в перерахунку на рік). Дані за червень підкреслюють наявні проблеми в цих сферах, зазначає Роач.

Сукупні витрати домогосподарств на послуги (найбільший компонент в загальному споживанні) відновили тільки 43 відсотки втрат, викликаних карантином.

"Америка навряд чи унікальна в цьому сенсі. Аналогічні результати спостерігаються і в інших країнах - навіть в Китаї, чия командно-адміністративна система набагато ефективніше управляє та контролює сторону пропозиції, ніж впливає на норми поведінки", - пише експерт.

Ще одна проблема американської економіки - долар ризикує втратити свій статус. За даними агентства Reuters, в першій декаді серпня індекс DXY опускався до позначки 92,52 пункту, мінімального значення з травня 2018 року.

"Почали проявлятися реальні побоювання щодо довговічності долара США як світової резервної валюти", - написав у своєму огляді Goldman Sachs.

Рекордне зростання котирувань золота показує велике занепокоєння щодо перспектив світової економіки.

"Золото - це валюта останньої інстанції, особливо в умовах, коли уряди знецінюють свої фіатні валюти та підштовхують реальні процентні ставки до небувалих мінімумів", - відзначає Goldman Sachs.

Впливає на перевагу інвесторів і наближення виборів президента США. У передвиборчих перегонах республіканця Дональда Трампа випереджає демократ Джо Байден, який розглядається ринком як негативний сценарій.

В таких умовах міжнародні інвестори з великим інтересом дивляться на валюти інших розвинених країн, і в першу чергу європейські. За даними Reuters, за три місяці курси євро та фунта стерлінгів виросли до долара відповідно на 10 відсотків і 8,2 відсотка.

Разом з тим долар відчуває себе впевнено щодо валют країн, що розвиваються.