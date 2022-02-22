У США можуть зрости ціни на енергоресурси у разі нової агресії РФ проти України

18:32 21 лютий Київ, Україна





Зокрема, можуть зрости ціни на енергоресурси та прискоритися інфляція, адже Росія є значним постачальником газу та нафти, пояснила Гарріс після зустрічі в НАТО.. Вона однак зазначила, що рішуча позиція США та союзників щодо введення санкцій проти Росії у разі подальшої агресії виправдана, адже "йдеться про можливу війну в Європі". Санкції, які США та союзники щодо НАТО планують запровадити проти Росії у разі подальшого нападу на Україну, можуть позначитися і на американцях, заявила віце-президент США Камала Гарріс.Зокрема, можуть зрости ціни на енергоресурси та прискоритися інфляція, адже Росія є значним постачальником газу та нафти, пояснила Гарріс після зустрічі в НАТО.. Вона однак зазначила, що рішуча позиція США та союзників щодо введення санкцій проти Росії у разі подальшої агресії виправдана, адже "йдеться про можливу війну в Європі".

"Ми і кожна країна в Європі розуміємо, як виглядатиме війна в Європі і що вона означатиме для громадян цих країн. "Коли Америка захищає свої принципи і те, що нам дорого, це вимагає від нас дій, які можуть призвести до певних втрат", - заявила Гарріс.. - У цій ситуації може йтися про енергетику, наприклад. Проте, ми робимо конкретні та відповідні кроки, на мою думку, щоб зменшити витрати, якщо таке станеться”.

Відповідаючи на запитання про застереження Італії про можливий вплив санкцій на енергетику Європи, Гарріс зазначила, що кожна країна Альянсу має свої пріоритети і занепокоєння, але підкреслила, що йдеться про "стримування Росії від вторгнення до суверенної країни". У п'ятницю заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі про те, що санкції не повинні включати енергетику, прокоментував радник із національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.



Сінгх зазначив, що заходи США не зменшуватимуть і не обмежуватимуть здатність Росії постачати енергоресурси через мережу. Однак, додав Сінгх, для Росії безглуздо використовувати енергетику як зброю, адже це прискорить диверсифікацію енергопоставок у світі, а дві третини російського експорту та половина надходжень до бюджету РФ отримують від нафтогазового сектора.



США вживають заходів, щоб захиститися від погіршення ситуації на енергоринку, додав урядовець.

"Щодо газу, ми працюємо з Європою, щоб збільшити постачання газу до Європи з Північної Африки, Близького Сходу, інших частин Європи, зі США та Азії", - заявив Сінгх.. - І ми в цілому успішно компенсуємо будь-яку нестачу, яка може виникнути в результаті зупинки постачання газу через Україну".

Незважаючи на повідомлення про значне накопичення Росією сил на кордоні з Україною, а також усередині України, Кремль відкидає плани проведення нового вторгнення.