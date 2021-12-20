У США зафіксовано рекордний стрибок цін

На 9,5% зросли гуртові ціни у Сполучених Штатах у листопаді – і це історичний рекорд.
Як підрахували в американському Міністерстві праці, у місячному вираженні підвищення індексу цін виробників прискорилося до восьми десятих відсотка – після 0,6% у жовтні.
І це, додають експерти, новий річний показник гуртової інфляції. Попередній – 8,6% – фіксували у вересні та жовтні. Статистика гуртових цін ведеться із 2010 року.
Показник базової інфляції, який не враховує коливання вартості харчових продуктів та енергоносіїв, додав у листопаді 0,8%. А у річному обчисленні – 9,5%.
Минулої п'ятниці стало відомо, що у листопаді показники споживчих цін у США зросли на 6,8% — і це найбільше зростання за останні 39 років.
Найбільше сприяло різке подорожчання енергоносіїв, продовольства та інших товарів. Усі – на тлі очікувань засідання Федеральної резервної системи, останнього цього року.
Під час цього засідання керівництво, найімовірніше, анонсує згортання програми купівлі облігацій. Отже, підготує ґрунт для підвищення ключової базової процентної ставки у середині 2022-го року.
Як підрахували в американському Міністерстві праці, у місячному вираженні підвищення індексу цін виробників прискорилося до восьми десятих відсотка – після 0,6% у жовтні.
І це, додають експерти, новий річний показник гуртової інфляції. Попередній – 8,6% – фіксували у вересні та жовтні. Статистика гуртових цін ведеться із 2010 року.
Показник базової інфляції, який не враховує коливання вартості харчових продуктів та енергоносіїв, додав у листопаді 0,8%. А у річному обчисленні – 9,5%.
Минулої п'ятниці стало відомо, що у листопаді показники споживчих цін у США зросли на 6,8% — і це найбільше зростання за останні 39 років.
Найбільше сприяло різке подорожчання енергоносіїв, продовольства та інших товарів. Усі – на тлі очікувань засідання Федеральної резервної системи, останнього цього року.
Під час цього засідання керівництво, найімовірніше, анонсує згортання програми купівлі облігацій. Отже, підготує ґрунт для підвищення ключової базової процентної ставки у середині 2022-го року.
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