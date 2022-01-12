В економічній ситуації, що склалася, продовольчі картки - не вихід: УСПП

14:29 12 січень Київ, Україна

Серед необхідних заходів – державна підтримка зайнятості та самозайнятості, програмні підходи до антикризового кредитування, модернізації промисловості. Це є основою для вирішення проблеми низької платоспроможності населення країни. За даними Держстату, українці витрачають понад 40% доходів на продукти. Це колосальна цифра, і причина не так у дорожнечі самих продуктів, а у несформованості бази для економічного зростання в Україні.



Криза платоспроможності поглибила різке подорожчання енергоресурсів у виробництві (газу вп'ятеро, електроенергії на 84%) – це зачепило чимало галузей, частина з яких опинилася на межі банкрутства. Зокрема, йдеться про хімічну галузь, переробні підприємства АПК, харчову промисловість, тепличне господарство, скловарів тощо. На вимогу промисловців уряд пообіцяв підтримку низки виробничих сфер соціально значимих товарів - хліба, молока тощо. Проте цей перелік дуже обмежений.

Українська спілка промисловців та підприємців (УСПП), Національна соціально-економічна рада наполягають на проведенні окремої робочої зустрічі прем'єр-міністра з представниками всіх постраждалих галузей – хімпрому, скловиробників, цукровиробників, тепличного господарства тощо. Адже якщо не вжити заходів, половина виробництв в Україні будуть збитковими, ціни на продовольчі групи товарів продовжуватимуть зростати. Насамперед на хліб, цукор, борошно, олію тощо.



У таких умовах ідея введення продуктових карток або "талонів", як їх уже встигли охрестити в мережі, є сумнівною. Поки що це просто ініціатива, але проаналізуємо її з урахуванням суспільного резонансу.



По-перше, така цільова допомога незаможним обіцяється через додаток "Дія". Нагадаємо, йдеться про сім'ї, які не мають фінансування на покриття продуктового кошика та комірного, навряд чи потрібно розраховувати на наявність у них смартфона.



По-друге, така «акція» має стати тимчасовим антикризовим заходом, а не постійною політикою держави, яка має дефіцитний бюджет і, знову наголосимо, кризу у виробництві.



По-третє, точних цифр і термінів такої допомоги немає, тому важко судити про ефективність цього рішення.



Аналоги в інших державах є, наприклад, "food stamps" (до 2008 року, потім – гроші на електронну картку) у Сполучених Штатах. Однак цей інструмент підтримки малозабезпечених верств населення дещо інший, ніж в Україні. Здебільшого йдеться про безробітних, колишніх мігрантів, людей з обмеженими можливостями тощо. Однак це далеко не ті 60% населення України, які, за даними ООН, перебувають на межі бідності.

"Наші проблеми в економіці є системними, і вирішувати їх можна через впровадження податкових стимулів, модернізацію промисловості, фінансування державних програм у ключових галузях, прозорий процес збільшення видобутку власного газу тощо. Інакше розрив між зростанням цін та тарифів та реальною платоспроможністю людей буде збільшуватися. І робити ставку лише на дотаційні методи неправильно", - наголосили в УСПП.

Свої пропозиції промисловці передали уряду та Верховній Раді. Пакет охоплює промислову політику, відновлення масштабів кредитування реального сектора економіки, посилення експорту, енергомодернізацію виробництв. Поглиблення соціально-економічної кризи потребує негайних спільних дій.