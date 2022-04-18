Наступного року мінімальна зарплата в Україні виросте до 7700 грн

У Мінфіні анонсували підвищення мінімальної зарплати, вже у 2022 році мінімалка в Україні виросте до 7700 грн.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Марченко підкреслив, що в державному бюджеті за різні роки є нерозподілені витрати - від 50 до 100 млрд грн, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та пенсійних виплат.
Мінімальна зарплата в Україні:
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
- з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
- з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
- з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
- з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:
- у 2022 році - 15 258 гривень;
- в 2023 році - 17 159 гривень;
- в 2024 році - 19 063 гривень.
Відповідно до прийнятої Бюджетної декларації, в 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня - 575 євро.
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