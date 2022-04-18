Наступного року мінімальна зарплата в Україні виросте до 7700 грн

14:16 19 липня Київ, Україна

У Мінфіні анонсували підвищення мінімальної зарплати, вже у 2022 році мінімалка в Україні виросте до 7700 грн.



Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми розраховуємо, що в наступному році збільшимо мінімальну зарплату до 7700. Далі буде зростання інфляції на 2%, тому досить помірно закладаємо зростання соціальних показників", - сказав він.

Марченко підкреслив, що в державному бюджеті за різні роки є нерозподілені витрати - від 50 до 100 млрд грн, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та пенсійних виплат.

"Це вже буде пріоритетом і буде враховуватися при формуванні держбюджету на 2022-2024 роки. Кошти на збільшення цих виплат є", - додав міністр.

Мінімальна зарплата в Україні:





З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.



Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до: Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.

з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.

Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:

у 2022 році - 15 258 гривень;

в 2023 році - 17 159 гривень;

в 2024 році - 19 063 гривень.

Відповідно до прийнятої Бюджетної декларації, в 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня - 575 євро.