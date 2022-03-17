У вересні в Україні зросло податкове навантаження

Податкове навантаження в вересні поточного року зупинилося на позначці 3,2%. Для порівняння, в січні і лютому воно було 3,07 і 2,89% відповідно, а в березні, місяці, коли був введений карантин у країні, на рівні 2,67%. Такі дані оприлюднила Державна податкова служба.

Податкове навантаження по суті є середньомісячною ефективністю. У вересні 2019 року показник був на рівні 2,68%. Він розраховується досить просто: це відношення нарахованих до сплати сум ПДВ до такого показника, як обсяг постачань. Якщо придивитися до цифр, то стане зрозуміло: з липня поточного року почалося зростання - йдеться про динаміку обсягу декларацій.

За словами Олексія Любченка, голови ДПС України, обсяг декларацій по ПДВ є міні моделлю ВВП країни. Так, з лютого до квітня був помітний спад, але вже в липні-серпні відновилося зростання.

Стало відомо, що податкова служба пішла у вайбер і месенджер. Контакт-центр Державної податкової служби України відкрив свої сторінки в месенджерах viber і telegram.