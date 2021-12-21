На Рівненщині за рік відремонтували майже 235 кілометрів доріг

15:37 21 грудень Київ, Україна

На Рівненщині фінішує дорожній сезон-2021. Цього року в області з'явився 161 кілометр оновлених автошляхів державного значення, а також 73,5 км місцевих.



Про попередні підсумки дорожнього ремонту розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



Про це повідомляє сайт установи.

«Майже 235 кілометрів доріг на Рівненщині відремонтували у 2021 році. Ми продовжуємо тримати чудові темпи. Минулого року ми зробили 200 кілометрів дорожнього полотна. Це була рекордна кількість кілометрів – стільки ж, скільки за останні чотири роки. Продовжуємо у такому ж темпі. Пріоритет наступного року – дороги до соціально важливих та туристичних об'єктів», – зазначив Віталій Коваль.

Глава області також додав, що на ремонт доріг місцевого значення з державного бюджету надійшло понад 422 мільйони гривень.



Нагадаємо, на Рівненщині на 98% готова перша черга Північної об'їзної навколо обласного центру. Це масштабний проєкт для Рівного, на який місто чекало понад 30 років.