На Рівненщині за рік відремонтували майже 235 кілометрів доріг

На Рівненщині фінішує дорожній сезон-2021. Цього року в області з'явився 161 кілометр оновлених автошляхів державного значення, а також 73,5 км місцевих.
Про попередні підсумки дорожнього ремонту розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Про це повідомляє сайт установи.
Про попередні підсумки дорожнього ремонту розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Про це повідомляє сайт установи.
Глава області також додав, що на ремонт доріг місцевого значення з державного бюджету надійшло понад 422 мільйони гривень.
Нагадаємо, на Рівненщині на 98% готова перша черга Північної об'їзної навколо обласного центру. Це масштабний проєкт для Рівного, на який місто чекало понад 30 років.
Нагадаємо, на Рівненщині на 98% готова перша черга Північної об'їзної навколо обласного центру. Це масштабний проєкт для Рівного, на який місто чекало понад 30 років.
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