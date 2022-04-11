У росії зафіксовано обвальне падіння сировинних доходів

17:08 11 квітня Київ, Україна

За підсумками березня надходження до рф валютного виторгу від продажу вуглеводнів знизилися майже вдвічі. Загалом орієнтовані на експорт галузі зафіксували зниження виторгу на 12%, але в секторі видобутку нафти та газу спад виявився вищим у 4,5 раза.

Про це свідчить статистика із вхідних платежів у системі ЦБ рф.



Спад, розпочавшись у лютому (-29,2%), до березня досяг 47,8% і став рекордним з весни 2020 року. Тоді стиснення нафтогазових доходів пояснювалося падінням цін на нафту та пандемією, а тепер по ключовій галузі російської економіки вдарили санкції європейських країн у відповідь на агресію росії проти України.



Хоча ЄС формально не вводив нафтового ембарго щодо рф, ключові енергоконцерни, включаючи Shell, Eni та TotalEnergies, почали відмовлятися від сорту Urals, який став токсичним в очах НПЗ та танкерних перевізників, які побоюються потрапити під санкції.



В результаті до кінця березня експорт російської нафти впав на 26% (за оцінкою Bloomberg), незважаючи на знижки, які сягали 30-35 доларів за барель.



Барелі, що не знайшли попиту, залишилися в російських сховищах, і до кінця березня їх стало стільки, що «Транснафта» ввела обмеження на прийом сировини. За місяць мільйон «чорного золота» залишився в резервуарах, а з початку квітня цей надлишок збільшився ще на 756 тисяч тонн.



Лише падіння цін на Urals щодо інших сортів позбавляє економіку 3 млрд доларів валютних доходів щомісяця, оцінює головна економістка Альфа-банку Наталія Орлова.



Найближчими місяцями почнуть просідати фізичні обсяги експорту, причому не лише вуглеводнів, а й металів, що «приведе до додаткових втрат», попереджає вона: із 45 млрд доларів щомісячного експортного виторгу залишиться не більше 30 млрд.



"Страйк" покупців нафти вже вдарив по бюджету, який у березні, за оцінкою мінфіну, недоотримав 300 млрд рублів нафтогазових доходів.