У Росії стало ніде зберігати непродану нафту

18:23 30 березня Київ, Україна

Бойкот російської нафти, до якого приєдналися найбільші європейські енергокомпанії, поставив нафтову промисловість Росії на межу скорочення видобутку.



Через різке падіння експорту в Росії утворився надлишок непроданих барелів, і "Транснафта" ввела обмеження на прийом сировини від видобувних компаній, повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела на ринку.



За їхніми словами, рішення пов'язане з тим, що у сховищах «Транснафти» накопичився такий обсяг нафти, що це вже створює загрозу для нормальної операційної діяльності.



Після початку війни в Україні російським нафтовикам довелося відкласти або скасувати продаж десятків партій сорту Urals, який стає все більш «токсичним» в очах споживачів та торгується з рекордною в історії знижкою – понад 30 доларів за барель.



У середині місяця не змогли реалізувати Urals «Сургунафтогаз» та «Зарубіжнафта». Минулого тижня така ж доля спіткала Litascо. Трейдер «Лукойлу» виставив на тендер партію з відвантаженням 1-5 квітня, але не зустрів попиту, навіть запропонувавши дисконт у 31,25 долара за барель.



До 28 березня морський експорт нафти з Росії впав майже на 2 млн. барелів, до 2,3 млн. барелів на добу, оцінюють аналітики Kpler, що відстежують танкерні перевезення.. З урахуванням трубопровідних поставок, що становлять близько 1 млн барелів на день, скорочення сягає майже 40%.



За оцінками Bloomberg, за один тиждень - з 17 по 23 березня - експорт скоротився на 26% і становить 3,63 млн. барелів на добу.



У нафтотрейдерів, які все ж таки зважилися взяти Urals, виникають проблеми з пошуком кінцевих покупців, через що їхні танкери безпорадно блукають у морі, перетворюючись на плавучі сховища.



З початку війни нафти в танкерах побільшало на 11%, зазначає Бен Кахілл, старший науковий співробітник CSIS. З урахуванням нафтопродуктів санкції вирізали з ринку від 2 до 3 млн барелів російських поставок щодня, оцінює він: труднощі здебільшого пов'язані з експортом морем, оскільки в цей процес включено безліч учасників – від танкерних перевізників до банків та страхових компаній, – кожен з яких оцінює ризики своєї репутації.



Argus прогнозує, що вже у квітні нафтовикам доведеться скорочувати виробництво - на 800 тисяч барелів на добу.. Міжнародне енергетичне агентство малює ще похмурішу картину: найближчого місяця Росії втратить третину нафтовидобутку, або 3 млн барелів на день.