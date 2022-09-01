У росії піднімуть тарифи на електроенергію, щоб компенсувати витрати на вивезення сировини до Китаю

14:51 04 серпня Київ, Україна

Щоб оплатити проєкт розширення БАМа і Транссибу, по яких влада росії сподівається вивозити в Китай вугілля, деревину та іншу сировину, уряд вирішив покласти частину витрат на російський бізнес, шляхом підвищення цін на електроенергію.



Йдеться про так званий східний полігон - проєкт РЗ, в рамках якого планується збільшити пропускну спроможність залізниць Сибіру та Далекого Сходу до 180 млн тонн на рік.



Для цього потрібна електроенергія – загалом 2 гВТ додаткової потужності. І щоб її забезпечити, урядова комісія схвалила модернізацію трьох вугільних ДРЕС – Нерюнгринської, Партизанської та Приморської (перші дві належать «РусГідро», третя – Сибірській генеруючій компанії).



Вартість проєкту оцінюється в 166 млрд рублів. І, за задумом чиновників, він окупатиметься за рахунок підвищених платежів споживачів електроенергії всієї країни. Левова частка платежу ляже на промисловість європейської частини росії, Уралу та Сибіру.



Російські експортери вугілля, металів, золота та деревини, відрізані від європейських ринків, шукають покупців у Китаї. Але навіть якщо такі знайдуться, вивезти товар фактично неможливо: наявної залізничної інфраструктури недостатньо для «розвороту на Схід», констатував на початку липня уповноважений представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв.



Зараз Східний полігон РЗ, орієнтований головним чином на вивезення до Китаю якутського вугілля, не справляється з навантаженням: потреба у перевезеннях, за словами Трутнєва, досягла 258 млн тонн. Збитки від відсутності інфраструктури оцінюються в 1,5 трлн рублів на рік.