У РФ ціни на тури до Єгипту та Туреччини зросли більш ніж на 80%

19:35 03 березень Київ, Україна

Після вторгнення Росій в Україну, за яким були жорсткі санкції, ціни на відпочинок для росіян зросли - і дуже значно.



РосЗМІ рясніють заголовками «Путівки до Туреччини та Єгипту різко подешевшали», «Відпочинок у п'ятизіркових готелях Туреччини та Єгипту розпродують зі знижками до 65%», «Ціни на тури до Єгипту та Туреччини впали через ситуацію в Україні».



Тим часом турагенти дуже здивовані і вважають, що автори подібних звісток явно перестаралися або просто дезінформовані. Туроператори теж висловлюють подив і заявляють, що ніяких турів, що «горять» на ринку немає і бути не може.



Моніторинг систем бронювання туроператорів підтверджує: дані про зниження цін на тури, та ще й «значне», взагалі не відповідають дійсності. Та й не могло бути ніякого здешевлення: достатньо подивитися на курс карбованця.



Насправді все з точністю навпаки. Згідно зі статистикою, вартість турів до Туреччини зросла більше, ніж на 80%, а до Єгипту – на 65%, повідомили в Асоціації туроператорів Росії. До того ж рубль продовжує обвалюватися.