У рамках кредитного договору Україна отримала 500 млн канадських доларів

Канада надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) в рамках кредитного договору між країнами.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).
Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).
За його словами, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.
У Мінфіні нагадали, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (екв. 779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до держбюджету надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 349 млн дол. США) кредиту на пільгових умовах із терміном погашення до 10 років та процентною ставкою 1,69% річних.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі