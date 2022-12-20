У рамках кредитного договору Україна отримала 500 млн канадських доларів

12:01 20 грудня Київ, Україна

Канада надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) в рамках кредитного договору між країнами.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.



Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).

"Це кошти п'ятирічних Облігацій суверенітету України, які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ)", - пояснили у Мінфіні.

"Уряд Канади вкотре демонструє лідерство у підтримці України. Щойно отримали 500 млн канадських доларів, які надійшли після випуску Облігацій суверенітету України", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.



У Мінфіні нагадали, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (екв. 779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до держбюджету надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 349 млн дол. США) кредиту на пільгових умовах із терміном погашення до 10 років та процентною ставкою 1,69% річних.