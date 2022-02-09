У «Прозорро» назвали причини скасування земельних аукціонів

16:27 09 лютий Київ, Україна

Проектний менеджер Державного підприємства "Прозорро .Продажі" Владислав Уровський назвав низку причин скасування аукціонів.



За його словами, на першому місці скасування аукціонів є неможливість виправлення технічних помилок щодо часу та дати проведення аукціонів.



Він пояснив, що такі помилки виникають навіть через те, що в організаторів аукціонів (продавців чи орендодавців земельних ділянок) на комп'ютері є неправильно встановлений час.



Тому фахівець радить перед публікацією лоту організаторам аукціону перевірити, щоб на їхньому комп'ютері було встановлено актуальний київський час.. Також аукціони скасовуються за неповними даними.



Ще однією причиною скасування аукціонів є неспіввідношення ст.. 137 Земельного кодексу, наприклад, у зв'язку із зупинкою реалізації арештованого майна.