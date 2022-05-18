В уряді хочуть зобов'язати громадян платити 4% від зарплати на накопичувальну пенсію

15:51 13 серпня Київ, Україна

При запуску обов'язкових пенсійних накопичень в Мінсоцполітики пропонують встановити відрахування в 4%.

Про це повідомляє пресслужба міністерства в п'ятницю, 13 серпня.



На цей момент менш ніж 13 млн осіб сплачують внески до Пенсійного фонду для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - сказано в повідомленні.

При цьому, згідно з розрахунками фахівців Інституту демографії їм. Птухи, в 2050 році буде 9,7 мільйона осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, і 11,7 мільйона пенсіонерів.



Таким чином зараз коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить щодо середньої зарплати. За прогнозами, через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня падатиме до 18-20%.



Також Мінсоцполітики наводить розрахунки при відрахуваннях 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції на рік.



Зокрема, представлена модель для людини, яка:

отримує заробітну плату 15 тисяч гривень на місяць;

працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу);

на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за неї заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень);

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;

весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік);

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні - 3 624 гривні (станом на 01.03.2021).

Середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років у людини складе 3 117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати 6 741 гривню, що складе 45% від її зарплати.



