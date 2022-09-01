До портів України зайшла рекордна кількість суден

12:06 28 серпня Київ, Україна

Минулої доби, 27 серпня, у напрямку портів Ізмаїл Рені та Усть-Дунайськ через гирло Швидке та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, через гирло Швидке суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло сім суден, а через румунський канал Суліна – чотири.

З березня через дунайські порти перевезено понад 4 млн тонн зерна - на цей момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту, повідомляють у міністерстві.

“Динаміка збільшення – суттєва. Якщо у березні наші порти обробляли на експорт лише 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже у липні показник становив близько 1,4 млн тонн. Це відмінні результати, але точно не остаточні. Навіть зі стабільною роботою Ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем Міністерство інфраструктури продовжує вдосконалення експортної логістики на Дунаї. Зокрема, створюємо умови для безперешкодного сполучення між портами залізничними коліями, зокрема, забезпечуючи пряме залізничне сполучення. За умови системних інвестицій та виконання програми модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, на початку липня гирло Швидке суднового ходу р. Дунай - Чорне море стало доступним для проходу суден, що перевозять агропродукцію. Це сталося завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний. До цього захід в українські дунайські порти був можливий виключно через канал Суліна, що проходить територією Румунії.