До портів України зайшла рекордна кількість суден

Минулої доби, 27 серпня, у напрямку портів Ізмаїл Рені та Усть-Дунайськ через гирло Швидке та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Зокрема, через гирло Швидке суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло сім суден, а через румунський канал Суліна – чотири.
З березня через дунайські порти перевезено понад 4 млн тонн зерна - на цей момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту, повідомляють у міністерстві.
Нагадаємо, на початку липня гирло Швидке суднового ходу р. Дунай - Чорне море стало доступним для проходу суден, що перевозять агропродукцію. Це сталося завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний. До цього захід в українські дунайські порти був можливий виключно через канал Суліна, що проходить територією Румунії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі