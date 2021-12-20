У планах МОЗ повне оновлення парку карет "швидкої допомоги"

14:40 01 серпень Київ, Україна

Планами Міністерства охорони здоров'я України щодо поліпшення роботи основної ланки екстреної медичної допомоги поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Перебуваючи з поїздкою в Рівне, міністр провів онлайн-брифінг, під час якого розповів про проект по повного оновлення автомобільного парку підстанцій швидкої допомоги. Також Степанов проанонсував істотне підвищення зарплати працівникам екстреної медичної допомоги.

Він розповів, що у медиків "швидкої" неприпустимо низька зарплата, яка не підвищувалася 30 років.

"6,9 мільйона українців щороку викликають екстрену медичну допомогу. В "екстренке" працюють 40 тисяч медичних працівників, і наше завдання - зробити їх роботу досить комфортною ... Перш за все - це підвищення заробітної плати. У них, на сьогоднішній день, вона неприпустимо низька і не підвищувалася останні 30 років ", - сказав Степанов.

За його словами, починаючи з 1 липня, за рішенням уряду їм збільшено фінансування на 40%, а з 1 вересня підніметься заробітна плата у всіх медичних працівників, в тому числі працівників екстреної медичної допомоги.

фото: Степанов рассказал о проекте модернизации экстренной медицины в стране

"У наших пропозиціях до бюджету 2021 року ми пропонувати істотно підвищити заробітну плату працівникам екстреної медичної допомоги ... Заробітна плата водія, який сьогодні отримує близько 4,5 - 5 тисяч гривень, повинна бути від 10 до 12 тисяч гривень. І так далі ", - поінформував міністр.

За його словами, планується також суттєво оновити парк карет "швидкої допомоги".

"Уже в цьому році передбачені відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів" швидкої допомоги ". І інші 1400 - оскільки в країні 1800 автомобілів, яким більше 10 років, - ми хочемо закупити за два роки ", - сказав Степанов.

Він підкреслив, що одним з головних критеріїв в роботі екстреної медичної допомоги є час проїзду.

"На сьогоднішній день в норматив проїзду вкладаються 31% викликів. Ми хочемо, щоб вже в 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60%. І далі ми хочемо його довести до 75% ", - повідомив Степанов.

При цьому глава МОЗ додав, що важливим питанням є маршрутизація, щоб пацієнта доставити саме до спеціалізованої лікарні.

"Одним з таких критеріїв є надання допомоги при інфаркті міокарда і інсульті. Тому що в цілому в Україні 67% людей помирають щороку від серцево-судинних захворювань. Сьогодні у нас людину з інфарктом міокарда везуть до спеціалізованих медичних установ в 56% випадків. Ми хочемо цей показник довести до 90% поступово до 2023 року, починаючи з 2021 року. Те ж саме стосується і інсульту ", - сказав міністр, підкресливши при цьому, що МОЗ має" чіткий план, чітке розуміння, як створювати екстрену медичну допомогу ".

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров'я показав план реформи екстреної медичної допомоги.