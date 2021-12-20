У планах МОЗ повне оновлення парку карет "швидкої допомоги"

Планами Міністерства охорони здоров'я України щодо поліпшення роботи основної ланки екстреної медичної допомоги поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Перебуваючи з поїздкою в Рівне, міністр провів онлайн-брифінг, під час якого розповів про проект по повного оновлення автомобільного парку підстанцій швидкої допомоги. Також Степанов проанонсував істотне підвищення зарплати працівникам екстреної медичної допомоги.

Він розповів, що у медиків "швидкої" неприпустимо низька зарплата, яка не підвищувалася 30 років.

"6,9 мільйона українців щороку викликають екстрену медичну допомогу. В "екстренке" працюють 40 тисяч медичних працівників, і наше завдання - зробити їх роботу досить комфортною ... Перш за все - це підвищення заробітної плати. У них, на сьогоднішній день, вона неприпустимо низька і не підвищувалася останні 30 років ", - сказав Степанов.

За його словами, починаючи з 1 липня, за рішенням уряду їм збільшено фінансування на 40%, а з 1 вересня підніметься заробітна плата у всіх медичних працівників, в тому числі працівників екстреної медичної допомоги.

"У наших пропозиціях до бюджету 2021 року ми пропонувати істотно підвищити заробітну плату працівникам екстреної медичної допомоги ... Заробітна плата водія, який сьогодні отримує близько 4,5 - 5 тисяч гривень, повинна бути від 10 до 12 тисяч гривень. І так далі ", - поінформував міністр.

За його словами, планується також суттєво оновити парк карет "швидкої допомоги".

"Уже в цьому році передбачені відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів" швидкої допомоги ". І інші 1400 - оскільки в країні 1800 автомобілів, яким більше 10 років, - ми хочемо закупити за два роки ", - сказав Степанов.

Він підкреслив, що одним з головних критеріїв в роботі екстреної медичної допомоги є час проїзду.

"На сьогоднішній день в норматив проїзду вкладаються 31% викликів. Ми хочемо, щоб вже в 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60%. І далі ми хочемо його довести до 75% ", - повідомив Степанов.

При цьому глава МОЗ додав, що важливим питанням є маршрутизація, щоб пацієнта доставити саме до спеціалізованої лікарні.

"Одним з таких критеріїв є надання допомоги при інфаркті міокарда і інсульті. Тому що в цілому в Україні 67% людей помирають щороку від серцево-судинних захворювань. Сьогодні у нас людину з інфарктом міокарда везуть до спеціалізованих медичних установ в 56% випадків. Ми хочемо цей показник довести до 90% поступово до 2023 року, починаючи з 2021 року. Те ж саме стосується і інсульту ", - сказав міністр, підкресливши при цьому, що МОЗ має" чіткий план, чітке розуміння, як створювати екстрену медичну допомогу ".

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров'я показав план реформи екстреної медичної допомоги.