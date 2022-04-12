У ПФУ озвучили середню пенсію по Україні та по регіонах - подробиці

12:00 15 липня Київ, Україна

Пенсійний фонд розповів про розмір середньої пенсії в Україні. За даними ПФУ за перші пів року поточного місяця в країні виплати пенсіонерам виросли на 271 гривню. Згідно з даними, середня пенсія зараз становить 3778 гривень.

Найвищі виплати отримують кияни - 5177 грн, найменші - жителі Тернопільської області, розмір пенсій у яких становить 2927 грн. У трійку регіонів з високими розмірами виплат входять також Донецька область (середня пенсія - 4921 грн) і Луганська область (4564 грн).

Загальна кількість пенсіонерів скоротилася з 11,1 млн до 10,9 млн осіб.

За розмірами призначених пенсійних виплат українців поділили на такі категорії:

  • до 2000 грн отримує 15,6% пенсіонерів;
  • 2001-3000 грн - 38,3%;
  • 3001-4000 грн - 19,4% одержувачів;
  • 4001-5000 грн - 9,3%;
  • 5001-10 тис. грн - 13,5%;
  • більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів України.