У ПФУ озвучили середню пенсію по Україні та по регіонах - подробиці

Пенсійний фонд розповів про розмір середньої пенсії в Україні. За даними ПФУ за перші пів року поточного місяця в країні виплати пенсіонерам виросли на 271 гривню. Згідно з даними, середня пенсія зараз становить 3778 гривень.
Найвищі виплати отримують кияни - 5177 грн, найменші - жителі Тернопільської області, розмір пенсій у яких становить 2927 грн. У трійку регіонів з високими розмірами виплат входять також Донецька область (середня пенсія - 4921 грн) і Луганська область (4564 грн).
Загальна кількість пенсіонерів скоротилася з 11,1 млн до 10,9 млн осіб.
За розмірами призначених пенсійних виплат українців поділили на такі категорії:
- до 2000 грн отримує 15,6% пенсіонерів;
- 2001-3000 грн - 38,3%;
- 3001-4000 грн - 19,4% одержувачів;
- 4001-5000 грн - 9,3%;
- 5001-10 тис. грн - 13,5%;
- більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів України.
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