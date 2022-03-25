У період 2014-2021 рр український ринок експорту зріс на 60% - подробиці

В.о. заступника гендиректора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла про рівень експорту українських товарів. За словами Марини Неліної, з 2014 року рівень експорту зріс на 60%. Точкою відліку зростання вважається початок дії Угоди про Асоціацію з ЄС.

"Зростання експорту з початку тимчасового застосування Угоди про Асоціацію, яке почалося в 2014 році, склало 60%", - сказала Неліна на презентації підсумків виконання Угоди про асоціацію.

Відзначається, що питома вага торгівлі товарами з Євросоюзом від загального обсягу української зовнішньої торгівлі становить 40,7%. При цьому ЄС став найбільшим торговим партнером України.

В основному з України експортуються зернові, олійні культури і масла.

Марина Неліна також підкреслила, що у відповідність з європейськими нормами був приведений 4 161 стандарт, "як в технічній сфері, так і в аграрній".