У Пенсійному фонді проведуть низку підвищень пенсій

16:15 23 листопад Київ, Україна

На українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій, перерахунок яких передбачено вже найближчими днями. У Пенсійному фонді проведуть цілу низку переглядів та подальших перерахунків пенсійних виплат, починаючи з тих, хто досяг 75-річчя і закінчуючи тими, хто отримує пенсії за стажем.

Загалом перерахунок відбудеться для кількох мільйонів пенсіонерів.

На підвищення можуть очікувати пенсіонери, які досягли 75 років і до 80. Їм нарахують збільшення близько 400 гривень. При цьому ця сума не залежить від підвищення мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму. Вона закладена у програму індексації доходів. Усього надбавку за цією категорією отримають близько 890 тисяч пенсіонерів.

Очікується підвищення мінімальної та максимальної пенсій. Прожитковий мінімум не повинен перевищувати мінімальної пенсії. Відповідно, вона зросте щонайменше до 1934 гривень. Щодо максимальної суми її підвищать, виходячи з 10 мінімальних пенсій, що становитиме 19 340 гривень. На цю пенсію можуть розраховувати ті українці, чиї офіційні зарплати були мінімум у 7 разів вищими за середню.

Гарантовані виплати також збільшаться. Пенсіонери за віком та стажем мають отримувати 40% від мінімальної заробітної плати, що, як ми писали раніше, з 1 грудня зросте. Внаслідок перерахунку така пенсія складе 2600 гривень.