У Парламенті представили підсумки Хакатона для вуглевидобувних міст

17:30 20 грудень Київ, Україна

У Верховній Раді України пройшла церемонія визначення переможців Хакатона вугледобувних міст "Видобуй нові ідеї". Захід відбувся у форматі DEMO DAY: Проекти трансформації для вугільних регіонів – інновації, екологія, робочі місця.



Якщо коротко, то це змагання вчених, інженерів, архітекторів, дизайнерів, урбаністів та екологів, які мають представити на виході найкращий проект. Його мета – створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури регіону тощо.



Учасниками Хакатона стали 12 команд-фіналістів, які представили 14 рішень для трансформації пілотних вугільних мономостів – Миргород (Донецька область) та Червоноград (Львівська область).



Конкурс пройшов за підтримки уряду. Головою журі виступив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишев, до його складу увійшли українські та міжнародні експерти.



Більшість експертів висловилися за організацію індустріальних парків з ідеєю збереження індустріальної спадщини на базі вугільних шахт, що підлягають закриттю:



- 742 бали набрав проект команди East Neoindustrial Team "MINT" на чолі з Віталієм Вербицьким – ревіталізація території шахти шляхом створення індустріального парку з музеєм історії промисловості України у Мирнограді. Проект можна масштабувати і в Червонограді.



- 614 бали – Green Artlab – екосистемні послуги парку Надія для забезпечення оздоровчих властивостей, сенсорної інформації та захисту ґрунту рослинним покривом та нейтралізації забруднюючих речовин.



- 530 балів – "Чиста Вода" від команди Науковий парк «Київська політехніка» при Київському національному технічному університеті – очищення шахтних вод з метою водозабезпечення, збереження довкілля, відновлення джерел водопостачання у Мирнограді.



- 522 бали – “GeoTherm” від команди НТУ «Дніпровська Політехніка» – використання шахтних вод як геотермального ресурсу для забезпечення обігріву комунального господарства, що дозволить частково компенсувати витрати на відкачування вод та меліорацію шахтного поля у Мирнограді.



- 493 бали – EcoMining від команди вчених – екологічний моніторинг вугледобувних районів, ревіталізація девастованих ландшафтів у Червонограді (фітомеліорація, фіторемедіація, фітогенні поля) та очищення підтериконових стічних вод (біоплато)



Тепер інвесторам, державі та міжнародним партнерам та уряду є з чого вибрати. Крім того, закладено важливу практику базового на принципах максимального використання підприємницької ініціативи місцевих громад Світового Банку.



