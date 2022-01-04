У відповідь на санкції Білорусь закрила імпорт товарів відомих західних компаній

11:13 24 квітень Київ, Україна

Як і Росія, у відповідь на санкції з боку країн Європи, викликані порушенням прав людини, Білорусь розпочала санкційну війну. Як видно з повідомлення пресслужби білоруського уряду, 23 квітня Рада міністрів Білорусі прийняла постанову про заборону на ввезення і реалізацію товарів низки зарубіжних компаній країн, які раніше ввели санкції стосовно білоруських юридичних і фізичних осіб.

"Для забезпечення захисту національних інтересів з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу урядом встановлено перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - наголошується в документі. До переліку заборонених товарів внесені товари груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf (володіє в тому числі торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і низкою інших), уточнили в уряді.

У разі виявлення заборонених товарів в Білорусі їх відправлятимуть назад, а особи, які порушують заборону, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, підкреслюється в документі. Раніше Євросоюз, США і деякі інші країни ввели санкції проти оточення Олександра Лукашенка і цілої низки великих білоруських держпідприємств в зв'язку з масовими репресіями проти опозиціонерів в Білорусі.