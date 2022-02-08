Щодо заводу «Електросталь» ініційовано процедуру банкрутства

10:12 08 лютий Київ, Україна

Завод «Електросталь» може бути банкрутом. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив відповідне провадження.



А все – через заборгованість перед кредиторами. Ініціатором процедури банкрутства виступила фірма ТрансМетко. Її кредиторські вимоги до заводу становлять близько 150 мільйонів гривень.



Раніше суди неодноразово задовольняли вимоги інших кредиторів до «Електросталі».

Більше судових слухань відбулося у 2019 році — тоді ліквідатор ВТБ банку стягнув із боржника 70 мільйонів гривень та майно заводу.



Також суд задовольнив тоді вимоги Дельта банку щодо стягнення заборгованості у розмірі 643 мільйонів гривень.