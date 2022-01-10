У ОП розглядається питання запровадження продуктових карток

09:10 10 січень Київ, Україна

Радник президента з економічних питань розповів, що зараз в уряді розглядають питання, як полегшити та покращити життя українцям, які не можуть дозволити собі навіть просто нормально харчуватися.

У зв'язку із цим Офіс Президента роздумує над запровадженням в Україні продуктових карток.



Така ініціатива розглядається через подорожчання харчових продуктів, що відбувається через стрибки цін на російський газ.



У ОП зазначають, що знизити ціни на продукти немає можливості, як і скасувати для них ПДВ, оскільки це значно вдарить по економіці країни, а також негативно вплине на конкуренцію між виробниками та реалізаторами харчових продуктів.

«У наших умовах це додатковий ризик для економіки. А ось більш прийнятним варіантом могла б бути цільова фінансова підтримка – за аналогією з програмою «Підтримка», доступною для тих, хто встановив на смартфоні урядовий додаток «Дiя», — пояснив радник.

Такі карти насамперед призначені для малозабезпечених громадян, найбільш уразливих груп населення. Яким чином будуть реалізовані нововведення поки що точно невідомо, проте влада над цим зараз працює.