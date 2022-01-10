У ОП розглядається питання запровадження продуктових карток

Радник президента з економічних питань розповів, що зараз в уряді розглядають питання, як полегшити та покращити життя українцям, які не можуть дозволити собі навіть просто нормально харчуватися.
У зв'язку із цим Офіс Президента роздумує над запровадженням в Україні продуктових карток.
Така ініціатива розглядається через подорожчання харчових продуктів, що відбувається через стрибки цін на російський газ.
У ОП зазначають, що знизити ціни на продукти немає можливості, як і скасувати для них ПДВ, оскільки це значно вдарить по економіці країни, а також негативно вплине на конкуренцію між виробниками та реалізаторами харчових продуктів.
Такі карти насамперед призначені для малозабезпечених громадян, найбільш уразливих груп населення. Яким чином будуть реалізовані нововведення поки що точно невідомо, проте влада над цим зараз працює.
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