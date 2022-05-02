У листопаді «Укрзалізниця» рекордно поліпшила показники вантажоперевезень

За листопад 2020 року в галузі вантажоперевезень «Укрзалізниця» змогла вийти на більш високий рівень, досягнувши порівняно високих показників в:

обсягах перевезення вантажів. За листопад загальний обсяг перевезених вантажів на всіх сполученнях склав 27 млн т (на 7% більше обсягів листопада 2019 року), на внутрішніх сполученнях вдалося перевезти 13 млн т (на 21% більше відповідного періоду 2019 року);

показниках експлуатаційної роботи. На 8%, в порівнянні з листопадом 2019 року, збільшилося середньодобове навантаження і склало 788,5 тисячі тонн. Середньодобове завантаження залізниці виросло на 7% і склало 12,1 тисячі вагонів;

швидкості повернення вантажного вагона. Істотно покращився показник використання рухомого складу. Оборот вантажного вагона вдалося скоротити до 7,76 доби, що на 32,7% менше показника за листопад 2019 року. На 5% зросла середньодобова швидкість поїздів вантажного типу. Все це безпосередньо впливає на швидкість доставлення вантажів;

експлуатаційних показниках тягового парку. Середньодобовий пробіг локомотива виріс на 5,1% (451 км на добу), а продуктивність зросла на 4,3%.

На цей момент «Укрзалізниця» на 100% справляється з усіма замовленнями на перевезення вантажів і в наступному році планує подальше збільшення вантажообігу, а частку власних вагонів на ринку збирається збільшити на 35-40%.

Як розповів Іраклі Езугбая, всіх цих показників змогли досягти, завдяки збільшенню плечей обслуговування, оптимізації диспетчеризації, усунення дефіциту локомотивів і чесним умовам гри на ринку перевезень.

«Вже немає ситуації, коли хтось на станції вирішує, буде їхати той чи інший вантаж чи ні. Зараз всі вантажовідправники знаходяться в рівних умовах», - зазначив він.