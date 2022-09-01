У НБУ спрогнозували падіння купівельної спроможності української валюти

20:25 16 серпня Київ, Україна

Макроекономічний сценарій передбачає, що загалом цього року інфляція перевищить 30%, наступного року буде близько 20% і лише 2024 року знизиться до однозначного рівня. Тобто за ці 3 роки купівельна спроможність гривні знизиться майже вдвічі.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.



При цьому навіть для реалізації такого сценарію потрібно ще докласти чимало зусиль (інакше результати можуть бути набагато гіршими).



Глава НБУ також нагадав про необхідність емісії гривні, а також проведення заходів щодо скорочення дефіциту бюджету.

"Війна не може бути виправданням бездіяльності, навіть навпаки - Extremis malis extrema remedia [складні часи вимагають складних рішень]. Зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету та мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – пише Шевченко.

Інакше Україна скотиться у перманентну кризу з інфляційно-девальваційною спіраллю, вважає голова центробанку.