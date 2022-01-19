У НБУ намагаються зберегти високий курс гривні

Порівняно з попереднім торговим днем, коли долар продавався за 27,9412, 17 січня 2022 року довідкове значення курсу на міжбанку знизилося до 28,1059 гривні за один американський долар.
Згідно з офіційними даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні востаннє було більшим більш ніж рік тому, 29 січня 2021 року.
В результаті НБУ знизив курс до 28,122 гривні станом на 18 січня, і цей показник є найнижчим з 1 лютого 2021 року.
Більше того, Міністерство фінансів повідомило, що Нацбанк двічі виходив на міжбанківський ринок 17 січня, щоб продати валюту. Окремо зазначається, що регулятор зміг продати 100 мільйонів доларів за ціною 28,11 гривні. Потім Нацбанк повернувся на торги та продав ще додаткові 50 мільйонів доларів, але вже за курсом 28,15 гривні.
Водночас котирування національної валюти зросли до 28,265-28,285 гривні за долар США до закриття торгів. Загалом, за останні лише два місяці курс нацвалюти втратив уже 2 гривні щодо американської валюти. Ще 11 листопада 2021 року долар коштував 26,05 гривні.
Згідно з офіційними даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні востаннє було більшим більш ніж рік тому, 29 січня 2021 року.
В результаті НБУ знизив курс до 28,122 гривні станом на 18 січня, і цей показник є найнижчим з 1 лютого 2021 року.
Більше того, Міністерство фінансів повідомило, що Нацбанк двічі виходив на міжбанківський ринок 17 січня, щоб продати валюту. Окремо зазначається, що регулятор зміг продати 100 мільйонів доларів за ціною 28,11 гривні. Потім Нацбанк повернувся на торги та продав ще додаткові 50 мільйонів доларів, але вже за курсом 28,15 гривні.
Водночас котирування національної валюти зросли до 28,265-28,285 гривні за долар США до закриття торгів. Загалом, за останні лише два місяці курс нацвалюти втратив уже 2 гривні щодо американської валюти. Ще 11 листопада 2021 року долар коштував 26,05 гривні.
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