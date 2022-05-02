В НБУ озвучили основні загрози для української економіки

15:18 30 липня Київ, Україна

У Нацбанку вважають, що основними ризиками для економіки є наслідки пандемії і карантину, посилення інфляції і ескалація ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2021 року.

Відзначається, що реалізація цих ризиків може призвести до економічних втрат.



Також в НБУ підкреслюють, що з боку зовнішнього середовища вагомим є ризик більш тривалої і сильної інфляції з розбалансуванням очікувань в розвинених країнах під впливом значних фіскальних і монетарних стимулів.

"Це створює ризики посилення імпорту інфляції в Україну і прискорення переходу провідних центральних банків до більш жорсткої монетарної політики. Останнє може істотно погіршити інтерес інвесторів до країн ЕМ і спричинити відтік капіталу", - говориться в звіті.

Також за даними НБУ, значним ризиком є більш істотне або стрімке погіршення умов торгівлі. Різке зниження світових цін на основні товари українського експорту з нинішніх досить високих рівнів або ж подорожчання енергоносіїв посилить девальваційний тиск на обмінний курс гривні.

На всьому прогнозному горизонті ризиком вважається можливе зниження врожаїв в Україні через несприятливі погодні умови. Це прискорить продовольчу інфляцію і призведе до додаткових втрат ВВП. Зменшення валютного виторгу від аграрного експорту також посилить тиск на обмінний курс гривні і відповідно - на ціни непродовольчих товарів і послуг.



Є також ризик зростання волатильності світових цін на продовольство в умовах кліматичних змін. Через істотну частку харчових продуктів в структурі ІСЦ чутливість очікувань інфляції до таких тимчасових шоків є досить значною, відзначають в НБУ.



У Нацбанку також зазначили, що зберігаються ризики ескалації військового конфлікту на сході країни, які можуть істотно погіршити інвестиційну привабливість України і очікування всіх економічних агентів.