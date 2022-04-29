В НБУ очікують зростання надходжень від українських заробітчан
16:22 28 липня Київ, Україна
Нацбанк України прогнозує зростання переказів від трудових мігрантів на 11% (близько $13,3 млрд), розповів заступник голови НБУ
Юрій Гелетій.
"У цьому році ситуація також задовільна: ми бачимо зростання за підсумками перших п'яти місяців на 11% в порівнянні з тим же періодом 2020 року. За нашим прогнозом, перекази трудових мігрантів в цьому році збільшаться на 11% - до близько $13,3 млрд шляхом відновлення економік країн призначення трудових мігрантів і спрощення умов перетину кордону через прискорення темпів вакцинації", - сказав Гелетій.
Він також зазначив, що і туристична активність громадян буде збільшуватися. Є обмеження в низці юрисдикцій на подорожі наших громадян, але в Нацбанку чекають, що туристичні подорожі будуть рости: є напрямки відпочинку, де досить тесту, у багатьох популярних напрямках - наявності вакцинації.
"Імпорт подорожей в цьому році не досягне докризових обсягів, але в порівнянні з минулим роком, коли через локдауни міжнародне пересування було обмежене, зараз буде зростання. Ми прогнозуємо збільшення показника в цьому році до майже $7 млрд з $4,7 млрд в 2020", - зауважив Гелетій, додавши, що вже в наступному році очікується перевищення докризового рівня.
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