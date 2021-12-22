У НБУ назвали три причини зниження показників економіки

На брифінгу, що відбувся вчора, 21 грудня, заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук назвав три основні причини зниження показників економіки в країні. Це агресія з боку Росії, різке зростання вартості енергоносіїв та посилення карантинних заходів через нові штами коронавірусу.

Ніколайчук вказав на небезпечну політику Росії як причину зростання цін на енергоносії.

"З наслідків цієї ескалації ми бачимо суттєве зростання цін на газ у Європі, що ставить певні загрози для української економіки", – уточнив він.

Те, що пандемія призвела до всесвітньої економічної кризи, торкнулося і України. Поява нових штамів COVID-19, на думку фінансиста, може негативно позначитися на темпах відновлення як світової, так і нашої економіки.

Так, за даними НБУ, тільки через карантин, який зараз діє, Україна в 2021 році втратила близько 0,8 процентного пункту зростання ВВП. За ІІІ квартал цього року ВВП збільшився лише на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У звіті центробанку зазначено, що очікуване зростання економіки за цей рік становитиме 3,1%, а вже у 2022 році цей показник має досягти позначки 3,8%.

Для такого зростання необхідно нарощувати темпи вакцинації, а також навчитися як бізнесу, так і населенню працювати за умов карантину. Стримувати зростання ВВП, як і раніше, будуть високі ціни на енергоносії.