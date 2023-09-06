У "Нафтогазі" повідомили про відкриття нового родовища газу

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу. Його запаси можуть сягати мільярда кубометрів газу, повідомляється на сайті "Нафтогазу".
Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу», — зазначив тимчасовий виконавець обов'язків генерального директора АТ «Укргазвидобування» Олег Толмачов.
За його словами, "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на родовищі та планує тут буріння нових свердловин. Де саме розташоване нове родовище, у компанії не уточнили.
Раніше в "Нафтогазі" запустили в роботу дві свердловини, що сумарно дають понад 430 тис. куб. м газу на добу.
Раніше в "Нафтогазі" запустили в роботу дві свердловини, що сумарно дають понад 430 тис. куб. м газу на добу.
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