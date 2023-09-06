У "Нафтогазі" повідомили про відкриття нового родовища газу

"Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ньому було відкрито свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу», — зазначив тимчасовий виконавець обов'язків генерального директора АТ «Укргазвидобування» Олег Толмачов.

За його словами, "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на родовищі та планує тут буріння нових свердловин. Де саме розташоване нове родовище, у компанії не уточнили.



Раніше в "Нафтогазі" запустили в роботу дві свердловини, що сумарно дають понад 430 тис. куб. м газу на добу.