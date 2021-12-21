У Нафтогазі розповіли про запаси газу в ПСГ

10:03 20 грудень Київ, Україна

Голова правління «Нафтогаз України» розповів, які обсяги газу зараз в Україні перебувають у підземних сховищах. За його словами, показники 2021 року перевищують середні показники 2014 та 2018 років.



Станом на середину грудня 2021 року в ПСГ України перебуває 15 мільярдів кубометрів газу, чого, за запевненням голови Нафтогазу, достатньо для забезпечення не лише потреб населення країни, а й бюджетних організацій, у тому числі й медустанов.



При цьому тарифи на газ залишаться стабільними, підвищення не передбачається, а перебої постачання мінімізовані.



«Це дає нам упевненість, що цей опалювальний сезон у нормальних умовах ми пройдемо з нормальним постачанням газу, без перебоїв, зі стабільними цінами та тарифами на газ», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України».



У той самий час на складах ТЕС, незважаючи на те, що вже розпочався опалювальний сезон, досі катастрофічно не вистачає вугілля для АЕС, а вартість газу не дозволяє вільно маневрувати із закупівлею.

Більше того, раніше голова «Нафтогазу України» висловив надію на те, що морози в Україні будуть не дуже сильними. Інакше це може призвести до низки проблем, пов'язаних з енергетичним комплексом країни.