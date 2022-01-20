У Нацбанку заявили про підвищення облікової ставки до 10%

16:18 20 січень Київ, Україна

Голова Національного банку України заявив, що регулятор змушений підвищити облікову ставку до 10% у зв'язку з тим, щоб покращити інфляційні очікування та забезпечити стійке зниження інфляції до 5%.



До того ж, за його словами, інфляція знижується не так, як передбачалося раніше, при цьому інфляційний тиск посилився. Він також назвав низку проінфляційних факторів, серед яких високі ціни на енергоносії, ціновий тиск з боку міжнародних торгових партнерів, зростання витрат на сировину та оплату праці у бізнесів, що продовжується, стійкий споживчий попит на тлі зростання доходів населення.



Голова До того ж, за його словами, інфляція знижується не так, як передбачалося раніше, при цьому інфляційний тиск посилився. Він також назвав низку проінфляційних факторів, серед яких високі ціни на енергоносії, ціновий тиск з боку міжнародних торгових партнерів, зростання витрат на сировину та оплату праці у бізнесів, що продовжується, стійкий споживчий попит на тлі зростання доходів населення.Голова НБУ зазначив, що монетарні умови залишаться помірно жорсткими, а рівень облікової ставки не опуститься нижче за нейтральний протягом кількох років.

Крім цього, регулятор планує задіяти додаткові монетарні умови, щоб підвищити облікову ставку, а в лютому 2022 року вже очікується підвищення на 2 відсоткові пункти нормативу обов'язкових резервів за поточними рахунками у гривні та в іноземній валюті.



Нацбанк у березні 2022 року планує запровадити й інші заходи щодо регулювання структурного профіциту ліквідності банківської системи.