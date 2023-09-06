У Нацбанку проаналізували вплив підриву Каховської ГЕС на економіку України

07:31 10 серпня Київ, Україна

Аналітики Нацбанку проаналізували вплив підриву греблі Каховської електростанції на економіку України, назвавши цю трагедію одним із найбільших терактів сучасної історії.



Аналіз опубліковано в інфляційному звіті НБУ за липень 2023 р.



Екологічні наслідки теракту охоплюють затоплення та осушення територій, зниження рівня ґрунтових вод та у басейнах сусідніх річок, руйнування екосистеми, епідеміологічні ризики, зміну клімату, забруднення узбережжя Чорного моря та прилеглих територій, загибель рослин та тварин. Близько 80 населених пунктів зіткнулися із нестачею води.



Серед економічних наслідків теракту шкода сільському господарству, зростання виробничих та логістичних витрат, скорочення виробництва окремими підприємствами харчової промисловості. У 2023 році вони спричинять:

до 0.2 п.п. (внесок у зміну Індексу інфляції – ред.) негативного внеску зростання реального ВВП;

додадуть до 0,3 п.п. доданого вкладу у споживчу інфляцію;

збільшать дефіцит торгівлі товарами на 0,4 млрд доларів.

Наслідки будуть відчуватися і в середньостроковій перспективі, насамперед через вплив на врожаї. Крім того, екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси. Втрати позначаться на потенційному ВВП протягом тривалого часу.



За урядовими оцінками, вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько 1,5 млрд доларів за кожним напрямком.



У НБУ зазначили, що питання про доцільність відновлення ГЕС, водосховища та інших об'єктів має бути ретельно опрацьоване економістами та екологами, враховуючи аргументи "за" та "проти", терміни окупності інвестицій та наявність ресурсів для відновлення.