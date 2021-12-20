У МВС просять 17 мільярдів на зміцнення кордонів із Росією та Білорусією

17:12 19 листопад Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав суму видатків, необхідних на зміцнення кордонів із Росією та Білорусією. На дві ділянки, протяжністю 2,5 тисячі кілометрів, потрібно 17 мільярдів гривень.

Чиновник звернувся до колег з проханням обов'язково передбачити ці кошти у державному бюджеті 2022 року, оскільки, зміцнивши кордони, Україна буде у більшій безпеці.

За словами Монастирського, ці кошти підуть на облаштування кордону з Російською Федерацією довжиною 1,5 тисячі кілометрів та Білорусією, де довжина ділянки становить 1,08 тисячі кілометрів.

Окрім загальної безпеки країни та населення загалом, міністр назвав ще один плюс будівництва стіни, а саме зменшення кількості контрабанд, які нині обчислюються десятками мільярдів гривень. "Я думаю, це абсолютно логічна інвестиція", - заявив Монастирський, додавши, що за наявності коштів виконати роботи вдасться вже до кінця наступного року.

Нагадаємо, що раніше йшлося про 7 мільярдів гривень. Щоправда, тоді в МВС говорили про зміцнення кордону лише з Білорусією та лише за допомогою колючого дроту.